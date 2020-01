Medio Oriente: premier israeliano Netanyahu, Soleimani pianificava attacchi contro innocenti

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha il merito per aver agito “rapidamente, con forza e decisione” ordinando il raid che ha ucciso a Baghdad il generale Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. “Proprio come Israele ha diritto a difendersi, anche gli Stati Uniti hanno questo stesso diritto. Qasem Soleimani è responsabile della morte di cittadini americani e di molta altra gente innocenti. Stavano pianificando altri attacchi di questo tipo”, ha detto il premier via Twitter. “Israele sta con gli Stati Uniti nella sua giusta lotta per la pace, la sicurezza e l'autodifesa”, ha aggiunto Netanyahu. (Res)