Napoli: la Befana di Mcl per duecento bambini bisognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cristiano lavoratori rinnova l'appuntamento con la solidarietà. In una nota l'iniziativa di solidarietà: "Circa duecento bambini bisognosi, di diversa nazionalità, e alcuni bambini napoletani con particolare bisogno, riceveranno lunedì 6 gennaio, nel corso di una celebrazione al Duomo di Napoli, i doni della Befana messi a disposizione anche da Mcl Napoli.L'evento che il movimento organizza da nove anni, coordinato dalla dirigente Mcl Paola Pisani Massamormile, in collaborazione con l'Arcidiocesi, ha la finalità di dare un segno tangibile a coloro che sono meno fortunati e un piccolo giocattolo può rappresentare momento di felicità.La celebrazione, come sempre, sarà officiata dal cardinale Crescenzio Sepe". L'iniziativa, fanno sapere dal Mcl, si avvarrà della fattiva collaborazione del sovrano militare Ordine di Malta e dell'Accademia di Arti, Mestieri e Professioni rappresentanti dall'editore Rosario Bianco e dal magistrato Catello Maresca. (segue) (Ren)