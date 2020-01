Napoli: la Befana di Mcl per duecento bambini bisognosi (2)

- Michele Cutolo, vice presidente nazionale di Mcl ha spiegato: "Il è vicino con atti concreti alle famiglie indigenti di immigrati che vivono a Napoli. Il nostro vuole essere un messaggio non solo di solidarietà a queste persone scappate dai loro Paesi di origine per via delle guerre civili, ma l'ennesima affermazione di quanto sia importante la famiglia in un'epoca in cui ne viene svilita sistematicamente la funzione sociale". "Per noi – ha aggiunto Cutolo - l'accoglienza rappresenta uno dei valori non negoziabili, soprattutto in un momento in cui l'intolleranza e diventata un argomento di campagna elettorale permanente, mentre gli esseri umani che scappano dalle proprie tragedie vengono abbandonati in mare per settimane. Continueremo a lavorare con le nostre politiche sociali di prossimità esclusivamente a sostegno delle persone bisognose, italiane o straniere, con iniziative che abbiano una ricaduta oggettiva sul territorio e che qualificano da sempre la nostra opera. La celebrazione – conclude Cutolo - vuole essere una festa dell'Epifania ricca di gioia per i più piccoli e le loro famiglie". (Ren)