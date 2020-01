Usa-Germania: colloquio telefonico tra Pompeo e Maas su uccisione generale iraniano Soleimani

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo tedesco, Heiko Maas, in merito ai motivi che hanno portato all'organizzazione del raid aereo della scorsa notte sull’aeroporto internazionale di Baghdad che ha portato all’uccisione del generale Qasem Soleimani, capo della Forza Quds dei Guardiani rivoluzionarie iraniane. Lo ha dichiarato la portavoce del dipartimento di Stato statunitense, Morgan Ortagus. “Il segretario ha ringraziato il ministro Maas per aver espresso più volte la sua preoccupazione riguardo le provocazioni militari da parte delle autorità iraniane, e ha ribadito che gli Stati Uniti rimangono determinati a contribuire ad una riduzione delle tensioni”, ha detto la portavoce. (Was)