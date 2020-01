Ravello (Sa): domani a Villa Rufolo convegno San Nicola di Bari

- "L’esposizione della pala d’altare dedicata a San Nicola di Bari, in mostra nella “Sala Parrilli” di Villa Rufolo fino al 29 febbraio, sarà l’occasione per un momento di approfondimento, fortemente voluto dal commissario della Fondazione Ravello Mauro Felicori, sulla figura e sull’importanza del Santo nella fede e nella storia dell’arte". L'appuntamento è stato reso noto dalla Fondazione Ravello. "A parlarne, domani alle ore 11.30 nell’auditorium di Villa Rufolo, il professor Pierluigi Leone De Castris ordinario di storia dell’arte moderna dell’Università suor Orsola Benincasa di Napoli, che peraltro ha studiato proprio quest’opera del XV secolo trafugata dalla chiesa di Santa Maria in Cosmedin e poi recuperata dal nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale di Napoli, e padre Enzo Fortunato, capo della sala stampa della basilica di Assisi. Il dibattito sarà introdotto dal Segretario della Fondazione Ravello, Ermanno Guerra". (Ren)