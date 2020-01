Pavia: 5 gennaio "Io Vado al Museo", domenica gratuita in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Settore Cultura del Comune di Pavia aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo aprendo gratuitamente ai visitatori le sale del Castello Visconteo, l'esposizione "Oltre lo sguardo" e la mostra diffusa "Looking for Monnalisa" per la domenica del 5 gennaio 2020. Nell'ambito della campagna "Io vado al museo", che prevede l'ingresso gratuito nei musei e siti archeologici statali, il Comune di Pavia regala l'ingresso gratuito non solo ai siti storici sede dei Musei Civici, ma anche agli eventi espositivi temporanei in corso in città. I visitatori potranno così conoscere antichi luoghi come la chiesa sconsacrata di Santa Maria Gualtieri, edificata a partire dalla fine del X secolo, il Palazzo del Broletto, sorto nel XII secolo come sede vescovile su antichi insediamenti romani (come testimoniano alcuni resti di pavimentazione) e divenuto poi palazzo del comune, e il trecentesco Castello Visconteo, sede dei Musei Civici. In questa atmosfera antica il visitatore potrà immergersi in un percorso tra storia e contemporaneità, con tecnologie multimediali in un'esperienza unica ed immersiva, ripercorrendo i luoghi cari a Leonardo durante i suoi soggiorni pavesi. In Santa Maria Gualtieri l'installazione a cura dei Karmachina sarà l'occasione per conoscere il ruolo che Pavia può aver giocato nella mente di Leonardo e delle sue creazioni, dall'Uomo vitruviano alla Gioconda, passando attraverso gli studi anatomici e idraulici. Nelle sale espositive del Broletto e della sezione romanica del Castello, una selezione di opere d'arte contemporanea di artisti di fama internazionale ripropone in chiave pop, Fluxus e di poesia visiva, il celebre ritratto della Gioconda, con la proiezione di un raro filmato francese del 1958, La Joconde: histoire d'une obsession, prestato per l'occasione dal Museo Vinci. (segue) (com)