Pavia: 5 gennaio "Io Vado al Museo", domenica gratuita in città (2)

- Dal sorriso della Gioconda si passa all'enigma dei due ritratti di Antonello da Messina, quello dei Musei Civici e quello prestato dalla Fondazione Mandralisca di Cefalù, al culmine della mostra Oltre lo sguardo, che propone un percorso nella ritrattistica rinascimentale attraverso alcune opere della Pinacoteca Malaspina. Oltre ad animare con un ampio repertorio di opere realizzate da artisti contemporanei gli spazi più importanti dedicati all'arte - come la chiesa di Santa Maria Gualtieri, lo Spazio Arti Contemporanee del Broletto, il Castello Visconteo e la Piazza del Municipio - la rassegna, che ruota attorno alla celeberrima figura della Gioconda di Leonardo da Vinci, per tutta la sua durata vede coinvolti rinomati ristoranti del centro e prestigiose cantine vitivinicole del territorio. In città, infatti, presso i ristoranti Antica Osteria del Previ, Vita Restaurant & Cafè, La Torre degli Aquila, Locanda del Carmine, Piazza Italia Ristorante e Ristorante Lino è possibile degustare piatti a tema leonardesco e d'ispirazione rinascimentale, a base di riso, carni di vitello, maiale, manzo e cacciagione, oltre ad erbe e spezie, come il prezioso zafferano, tutti ingredienti che caratterizzavano le portate dell'epoca. In occasione della mostra, tre cantine dell'Oltrepò Pavese hanno selezionato altrettante bottiglie, impreziosite da un'etichetta d'artista firmata da Stefano Bressani, di cui in mostra è possibile ammirare l'inedita "scultura vestita" Giokonda. I vini scelti per accompagnare il menù cinquecentesco sono uno spumante Metodo Classico dell'Azienda "La Piotta" di Montalto Pavese, un Riesling Renano della Marchesi di Montalto e un Rosso di croatina e pinot nero barricato IGT della società agricola Frecciarossa. (com)