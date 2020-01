Usa-Regno Unito: uccisione generale Soleimani al centro colloquio ministri Esteri

- L’uccisione del generale iraniano, Qasem Soleimani, nel raid lanciato questa notte contro l’aeroporto di Baghdad dall’aviazione degli Stati Uniti è stato l’argomento al centro del colloquio telefonico tra il segretario di Stato Usa, Michael Pompeo, e l’omologo britannico, Dominic Raab. Lo riferisce un comunicato stampa del dipartimento di Stato Usa. Pompeo ha esaminato con il collega Raab la decisione del presidente Donald Trump di “intraprendere azioni difensive per eliminare Qasem Soleimani in risposta alle minacce imminenti per la vita dei cittadini statunitensi”. Il segretario di Stato Usa ha ringraziato Raab per il suo appoggio, “riconoscendo le continue minacce aggressive poste dalla Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione iraniana” e chiarito che Washington resta comunque impegnata nel ridurre le tensioni nella regione del Medio Oriente.(Was)