Romania: ministro Agricoltura, fondi a sostegno del settore superano 26 miliardi euro

- Il totale dei finanziamenti europei e nazionali concessi dal 2007 fino ad oggi al ministero dell’Agricoltura romeno per sostenere lo sviluppo del settore supera i 26 miliardi di euro. Lo ha dichiarato il ministro Nechita Adrian Oros, aggiungendo che il tasso di assorbimento medio annuo per quanto riguarda tali finanziamenti è pari a circa il 96 per cento. “Sono più di 100 i tipi di finanziamento disponibili per gli agricoltori romeni”, ha aggiunto il ministro.(Rob)