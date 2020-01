Sicilia: Musumeci, via libera a progettazione manutenzione parchi archeologici (2)

- Soddisfatto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci che ha detto: "Entra nel vivo la fase di rinnovo del sistema dei nuovi Parchi archeologici da me istituti nel 2019. Grazie alla perfetta sinergia tra i due dipartimenti regionali, prende il via la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che miglioreranno l'accessibilità e la fruizione dei nostri siti. Il mio governo sta investendo nel sistema dei Parchi archeologici, ritenendoli la chiave di volta per lo sviluppo del territorio e del turismo culturale che porta sempre più turisti nella nostra Isola. Uno strumento che si sta rivelando vincente, lo dicono i numeri: l'obiettivo è quello di consentire ai nuovi Parchi di poter raggiungere quelli di più antica istituzione, per un'offerta culturale di livello che possa attrarre sempre più visitatori". Stando a quanto fanno sapere dalla Regione, i Parchi interessati saranno: Lilibeo a Marsala; Gela; Kamarina e Cave Ispica; Leontinoi; Himera, Solunto e Iato; Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro; Tindari; Isole Eolie; Morgantina e Villa Romana del Casale; Catania e Valle dell'Aci. Stanziati per questi interventi 17 milioni di euro che il governo regionale ha voluto destinare al primo avvio delle nuove strutture istituite dal presidente Musumeci nello scorso mese di aprile. I lavori verranno realizzati dall'assessorato dei Beni culturali. (Ren)