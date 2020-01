Messico: strage mormoni, il 12 a Sonora incontro Lopez Obrador e famiglia LeBaron (2)

- L'attacco costato la vita a nove esponenti della famiglia LeBaron si è verificato lunedì 4 novembre. Tre donne e i loro 14 figli avevano lasciato la città di Bavispe - nello stato di Sonora - per recarsi nella comunità mormona di La Mora, nel confinante stato di Chihuahua. Durante il tragitto uno dei due veicoli, finito in panne, è stato dato alle fiamme con i passeggeri. Una seconda vettura, tornata sul posto per prestare soccorso, è stata a sua volta oggetto di una intensa sparatoria che ha causato la morte di quasi tutta la famiglia e il ferimento di cinque minori. All'attacco sono complessivamente sopravvissuti otto minorenni, alcuni dei quali sono stati trasportati in Texas per ricevere apposite cure. (segue) (Mec)