Industria: Brunetta (FI), con troppe crisi nel nostro Paese in arrivo solo speculatori e non investitori

- "E' sufficiente osservare il continuo aumento dei tavoli di crisi aziendali al Mise, ormai compresi tra le 150 e le 200 unità, per capire in che stato si trovi la nostra industria. Ilva, Alitalia, Unicredit, Whirpool, Candy, Merloni, sono solo alcuni dei grossi nomi investiti da crisi di produzione e di occupazione, per le quali il governo dovrebbe trovare al più presto soluzioni che però non sa trovare". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Tra le 200 e le 300 mila persone rischiano di conseguenza di rimanere senza un posto di lavoro - conclude il parlamentare - mentre gli investitori fanno a gara per andarsene dal nostro Paese, lasciando campo aperto soltanto agli speculatori".(Com)