Ragazze investite: Procura Roma disporrà maxi consulenza per accertare velocità e punto impatto

- Verrà disposta nei prossimi giorni dalla Procura di Roma una maxi consulenza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente costato la vita alle due studentesse sedicenni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte ed uccise dall'auto guidata da Pietro Genovese su Corso Francia. La consulenza servirà agli inquirenti per tentare di accertare la velocità alla quale procedeva l'auto guidata dal ventenne; il punto di impatto, per chiarire se le due giovani si trovassero o meno sulle strisce pedonali; ed il funzionamento dei semafori. Sarà invece ascoltato dagli inquirenti nei prossimi giorni, e non oggi, uno dei due amici di Pietro Genovese che si trovavano con lui in auto al momento dell'incidente. I pm potrebbero risentire anche l'automobilista che la notte dell'incidente, fra il 21 ed il 22 dicembre, riuscì, frenando, a non investire le due ragazze mentre attraversavano la strada.(Rer)