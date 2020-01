Bologna: domani cerimonia commemorativa carabinieri ucciso da Uno Bianca

- Alle ore 11 di domani, presso la chiesa di Santa Caterina, situata nel Quartiere Pilastro a Bologna, si svolgerà la cerimonia commemorativa del 29esimo anniversario dell’eccidio dei tre carabinieri, uccisi nel capoluogo emiliano, la sera del 4 gennaio 1991, dalla cosiddetta banda della Uno Bianca. All’evento, aperto al pubblico, parteciperanno le autorità locali, civili e militari, tra cui il comandante della legione carabinieri Emilia Romagna, il generale di brigata Claudio Domizi, i membri dell’associazione “Vittime Uno Bianca” e i congiunti dei caduti. Terminata la santa messa, la cerimonia proseguirà presso il cippo commemorativo di via Tommaso Casini per la deposizione delle corone. Una valanga di fuoco investì il capo pattuglia, Otello Stefanini, effettivo alla stazione carabinieri Bologna Mazzini e i membri dell’equipaggio, Andrea Moneta e Mauro Mitilini, appartenenti alla stazione carabinieri Bologna Porta Lame, in seguito rinominata “Bologna Indipendenza”. I tre militari, poco più che ventenni, morirono falciati dal piombo degli assassini che, dopo l’agguato, non esitarono ad avvicinarsi e a finirli con un colpo alla nuca. Per tale motivo i tre carabinieri furono insigniti di una medaglia d’oro al valor militare. (Ren)