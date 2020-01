Speciale energia: Energean e Depa concordano acquisto e vendita gas

- La compagnia statale del gas greca Depa e la società energetica Energean hanno firmato una lettera d’intenti per la potenziale vendita e il successivo acquisto di due miliardi di metri cubi di gas all’anno dai giacimenti gestiti da Energean a largo di Israele, per cui la compagnia greca (soprattutto per quanto riguarda i giacimenti di Karish e Tanin) sta investendo 1,7 miliardi di dollari. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso da Energean, in cui si aggiunge che le due società hanno deciso di collaborare a sostegno del progetto per la costruzione del gasdotto EastMed. (Com)