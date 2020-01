Speciale energia: Russia, esportazioni petrolifere in aumento del 3,3 per cento nel 2019

- Le esportazioni petrolifere russe si sono attestate a 266,106 milioni di tonnellate nel 2019, registrando un aumento del 3,3 per cento rispetto all’anno precedente. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Tass”, aggiungendo che nel mese di dicembre è stato invece riscontrato un calo del 5,2 per cento a 21,8 milioni di tonnellate. Stando alle informazioni diffuse, le esportazioni verso le nazioni aderenti alla Comunità degli Stati indipendenti (Csi) si sono attestate a 248,5 milioni di tonnellate con un aumento pari a 3,7 punti percentuali. Per quanto riguarda i paesi membri, le esportazioni complessive di petrolio russo sono salite a 17,6 milioni di tonnellate. (Rum)