Speciale energia: Cina, quota di importazione di prodotti petroliferi resterà invariata nel 2020

- La Cina manterrà invariata la quota delle importazioni di prodotti della raffinazione petrolifera da società non statali a 16,2 milioni di tonnellate per il 2020, secondo quanto dichiarato dal ministero del Commercio. Una comunicazione del ministero elenca i requisiti dettagliati per l'applicazione della quota di importazione, tra i quali quelli relativi alla scala dei serbatoi di stoccaggio del petrolio e alle linee di credito bancarie. La Cina è uno dei maggiori acquirenti di petrolio al mondo. I dati doganali hanno mostrato che le sue importazioni di olio raffinato sono ammontate a 27,25 milioni di tonnellate nei primi undici mesi del 2019. (Cip)