I fatti del giorno - Asia (4)

- Vietnam: al via la presidenza di turno dell'Asean, Hanoi punta su "coesione e reattività" - Con l'inizio del nuovo anno il Vietnam ha assunto la presidenza di turno dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) ed è entrata a far parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro non permanente per il biennio 2020-21. In un messaggio ufficiale in merito il presidente del Vietnam e segretario generale del Partito comunista, Nguyen Phu Trong, ha affermato: "La volontà di gestire con successo entrambi i ruoli in contemporanea rappresenta la realizzazione della nostra politica estera basata sull'indipendenza, sulla cooperazione e sul multilateralismo". Il messaggio di Trong sottolinea che la crescente rilevanza internazionale del Vietnam è tra i frutti del processo di "doi moi" (rinnovamento in lingua vietnamita) in corso da 35 anni. Il riferimento va alle riforme avviate nel 1986 con lo scopo di mantenere l'identità socialista a livello politico ma aprendosi all'economia di mercato. (segue) (Res)