I fatti del giorno - Asia (5)

- Taiwan: ritrovata scatola nera dell'elicottero militare precipitato - È stata ritrovata la scatola nera dell'elicottero Black Hawk che si è schiantato ieri sulle montagne vicino a Taipei e che ha causato la morte di otto persone. Lo ha dichiarato oggi il ministero della Difesa dell'Isola. Taiwan è in lutto per l'incidente che ha causato la morte del capo di stato maggiore delle Forze armate Shen Yi-ming, e di sette alti ufficiali che erano in missione di routine per visitare i militari nel nord-est per l'imminente capodanno cinese. Gli investigatori hanno individuato il registratore di dati di volo dell'elicottero militare che sarà analizzato per determinare la causa dell'incidente, secondo quanto riferito dal ministero. Le bandiere di tutte le unità militari sono a mezz'asta da ieri. (Res)