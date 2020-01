I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Kenya: attacco armato a Lamu, forze di sicurezza uccidono quattro sospetti miliziani - L'esercito del Kenya ha ucciso quattro sospetti miliziani di al Shabaab e ne ha arrestato uno dopo l'attacco sferrato ieri contro un autobus che viaggiava nella zona di Lamu, vicino al confine con la Somalia, in cui sono morte tre persone ed altrettante sono rimaste ferite. Il commissario di Lamu Irungu Macharia ha detto ai media locali che le vittime non sono ancora state identificate e che il bilancio potrebbe aumentare. L'attacco di ieri è stato condotto nel pomeriggio da uomini armati non identificati, in una zona in cui tuttavia il gruppo jihadista somalo al Shabaab effettua regolarmente incursioni per spingere le autorità keniote a ritirare le sue forze dalla Somalia. Un contingente militare keniota è stanziato nel paese vicino nel quadro delle forze di pace dell'Unione africana. (segue) (Res)