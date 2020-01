I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

- Guinea-Bissau: Unowas, condotta elettorale importante passo per sviluppo democratico - Il responsabile dell'Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa occidentale e il Sahel (Unowas), Mohamed Ibn Chambas, ha elogiato lo svolgimento "positivo" delle elezioni presidenziali in Guinea-Bissau e ha sottolineato il sostegno prestato dalla sua organizzazione in questo contesto. In un comunicato rilanciato su Twitter, Chambas ha ribadito l'impegno Onu a mantenere il sostegno al governo e al popolo di Bissau, ed elogiato i due candidati per l'atteggiamento dimostrato nel contesto elettorale, invitandoli a mostrare "maturità e moderazione" nel periodo che seguirà lo svolgimento del voto. Per Unowas la "condotta esemplare" del processo elettorale appena concluso "segna un importante passo avanti nello sviluppo democratico della Guinea-Bissau". Le elezioni sono state vinte dall'ex generale dell'esercito e leader di opposizione Umaro Cissoko Embalo, che al secondo turno di domenica scorsa ha ottenuto il 53,55 per cento dei voti, davanti all'avversario ed ex premier Domingos Simoes Pereira, che ha avuto il 46,45 per cento delle preferenze. (segue) (Res)