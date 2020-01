I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benin: deputati convocati il prosismo 9 gennaio - Alcuni parlamentari del Benin sono convocati il prossimo 9 gennaio per una riunione di controllo sull'azione del governo. Lo riferisce "Benin Web Tv" citando un'informativa del presidente del parlamento, Louis Vlavonou, che ha invitato i deputati a rispondere ad alcune domande in aula. Nel messaggio di auguri per il nuovo anno, Vlavonou ha sottolineato l'impegno del parlamento a seguire da vicino l'azione del governo al fine di svolgere appieno il suo ruolo di istituzione. Lo scorso 26 dicembre, l'esercizio è toccato al ministro della Difesa, Fortunet Nouatin, al quale è stato ad esempio chiesto di giustificare l'incursione avvenuta di recente da parte delle forze nigeriane nel territorio beninese. (segue) (Res)