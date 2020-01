Roma: dopo rapina farmacista insegue e prende ladro su via del Corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Derubata, poi spinta via da ladro in fuga, la commessa di una farmacia di via del Corso non si è data per vinta. Ha preso fiato, e poi via, di corsa, all'inseguimento del rapinatore. Così, con l'aiuto dei passanti e l'arrivo di una pattuglia della Polizia di Stato, è riuscita a recuperare il mal tolto, circa cinquecento euro che il ladro, le cui iniziali sono M.C., aveva sottratto dalla cassa della farmacia. L'uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, è stato arrestato per rapina. (Rer)