Polonia: Schetyna conferma di non volersi candidare a guida Piattaforma civica

- Il leader uscente del partito polacco Piattaforma civica (Po) ha confermato le indiscrezioni di stampa sul fatto che non si ricandiderà alla guida della formazione. Lo rivela l'agenzia di stampa "Pap". Schetyna ha riassunto il suo mandato di presidente dicendo che Po "è in uno stato migliore di quello in cui si trovava nel 2015 e 2016" e ha ringraziato i membri del partito per il sostegno. "Giunge il tempo di nuove sfide, nuove persone, un nuovo inizio, un nuovo capitolo", ha dichiarato. Schetyna ha anche raccomandato un nome a suo successore, ovvero quello di Tomasz Siemoniak, presente accanto a lui in conferenza stampa. (segue) (Vap)