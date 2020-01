Medio Oriente: Renzi, Italia e Ue tornino ad avere ruolo in politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 2020 della politica italiana è iniziato con sterili discussioni da cortile. Quello che sta accadendo in Libia e in Medio Oriente dovrebbe farci cambiare passo e chiamare l'Italia - e l'Europa - a tornare ad avere un ruolo in politica estera". Lo afferma su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)