Governo: Mulè (FI), da qui a marzo 400 poltroncine da dividersi, troveranno armonie per andare avanti

- "Non hanno ancora trovato lo scollante per le poltrone, ogni momento è buono per andare a votare. Ora si è aperta la stagione della grande caccia. Da qui a marzo ci sono 400 poltroncine da dividersi, quelle delle aziende pubbliche, e al governo troveranno le armonie per andare avanti". Lo ha affermato, a Radio Cusano Campus, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Il Pd intanto ha capito che ci vuole fegato per governare con i Cinque stelle - ha aggiunto il parlamentare - lo ha già capito prima della Lega. Non solo sulla giustizia. Non è normale che ci siano stati più di 30 vertici di maggioranza in 120 giorni. Il vertice si fa se hai una crisi profonda. C'è un problema di visione politica, spesso distante e bipolare. Infatti questo governo non sta in piedi - ha concluso Mulè - e va avanti solo per le poltrone". (Rin)