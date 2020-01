Iraq: presidente Salih, uccisione Soleimani “aggressione che minaccia la pace”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha condannato oggi “l’aggressione” degli Stati Uniti contro “i leader della sicurezza appartenenti all'Esercito iracheno” e “il martire Qasem Soleimani, che ha avuto un ruolo importante e decisivo nella lotta contro lo Stato islamico”. Attraverso un comunicato stampa, il capo dello Stato iracheno ha espresso “grande tristezza” per il “martirio” di Abu Mahdi al Muhandis, vicecomandante delle Unità della mobilitazione popolare, milizie sciite dell'Iraq inquadrate nelle Forze armate del paese, e il generale iraniano Qasem Soleimani, comandante della Forza Quds, un’unità d'élite delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana, e responsabile delle operazioni al di fuori dell’Iran. “Condanniamo questa aggressione che ha colpito i leader della sicurezza appartenenti all'Esercito iracheno, che senza dubbio avrà ripercussioni sulla sicurezza in Iraq e nella regione, nel caso in cui i saggi non utilizzino la logica e la ragione, cercando di contenere gli effetti di questa aggressione che minaccia la pace”, ha detto Salih. “Chiediamo a tutti di esercitare l'autocontrollo, di far prevalere la voce della ragione e della saggezza e di difendere il supremo interesse nazionale. In questa eccezionale circostanza, è nostro dovere serrare i ranghi e porre fine alle controversie al fine di proteggere i supremi interessi nazionali, la sovranità e la sicurezza dell'Iraq, risparmiando al paese e al popolo il flagello e la tragedia dei conflitti armati che ormai da quattro decenni hanno creato ferite che ancora non si sono rimarginate”, ha dichiarato il presidente. (Irb)