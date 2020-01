Iran: deputato russo Slutskij, raid aerei Usa su Siria e Iraq da discutere a Consiglio sicurezza Onu

- I raid aerei condotti dagli Stati Uniti in Iraq e in Siria dovrebbero essere discussi alla prossima riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Tass” il presidente della commissione Affari esteri presso la Duma di Stato (la camera bassa del parlamento di Mosca), Leonid Slutskij, commentando la morte del generale Qassim Soleimani, capo della brigata Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane ucciso nella notte durante un raid statunitense lungo la strada che collega l'aeroporto internazionale di Baghdad alla capitale dell'Iraq. “Gli Stati Uniti hanno oltrepassato il limite, e le conseguenze delle loro azioni potrebbero essere gravissime dal momento che è stata già promessa una risposta adeguata”, ha detto il funzionario russo, esortando le autorità di Teheran ad astenersi dal compiere azioni che potrebbero rafforzare ulteriormente le tensioni. Le dichiarazioni di Slutskij sono state in parte riprese anche all’interno di un comunicato diffuso dal ministero degli Esteri di Mosca, stando al quale l’uccisione di Soleimani potrebbe comportare “gravissime conseguenze per la pace e la stabilità della regione”. “La situazione è molto preoccupante: azioni del genere non contribuiscono assolutamente all’identificazione di una soluzione ai problemi che affliggono il Medio Oriente”, si legge nel comunicato. (Rum)