Croazia: cantieri Uljanik, consiglio creditori riunito il 22 gennaio (2)

- Lo scorso settembre il ministro dell'Economia Darko Horvat ha dichiarato che il governo "non sta considerando l'eventualità" di chiudere definitivamente il cantiere. "Stiamo lavorando per trovare un metodo per completare i lavori in corso in Uljanik, come abbiamo già fatto per il cantiere 3 maj (di Fiume - Rijeka)". Horvat ha aggiunto che il governo "sta cercando un partner strategico che intenda sviluppare i cantieri di Pola e Fiume seguendo l'idea primaria di costruire navi". Ad agosto il premier della Croazia Andrej Plenkovic ha dichiarato che i piani per continuare la produzione all'interno dei cantieri navali 3 maggio di Fiume (Rijeka) sono "incoraggianti". (segue) (Zac)