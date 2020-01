Croazia: cantieri Uljanik, consiglio creditori riunito il 22 gennaio (3)

- Dopo un incontro con il direttore della struttura, Edi Kucan, il premier ha affermato di essere stato "messo a conoscenza in modo dettagliato dei piani per terminare la costruzione di due navi attualmente presenti nei cantieri 3 maggio e di un'altra nave su cui lavorano i cantieri Uljanik di Pola, che appartengono allo stesso gruppo". Plenkovic ha detto che "il direttivo è molto motivato per quanto riguarda il proseguimento della produzione e il completamento degli ordini in corso, ma anche per proseguire con una nuova fase, dopo che sarà realizzato il piano per sbloccare i conti dell'azienda, preparare la produzione e trovare un partner strategico che sarà in grado di mantenere l'industria navale di Fiume stabile su principi di mercato". (segue) (Zac)