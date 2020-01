India: ministro Aviazione, compagnia di bandiera resterà operativa fino a privatizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano prevedeva la vendita del 76 per cento di Air India, del cento per cento della divisione low cost Air India Express Ltd e del 50 per cento della società di servizi Air India Sats Airport Services. Tra le condizioni stabilite per i potenziali acquirenti, ritenute probabilmente troppo restrittive, c’erano un patrimonio netto di almeno 50 miliardi di rupie (620 milioni di euro) e un utile di bilancio in tre dei cinque anni precedenti. Per gli operatori stranieri era stato fissato un limite del 49 per cento. Il nuovo proprietario non avrebbe potuto rivendere le azioni, salvo la quotazione obbligatoria, prima di tre anni. Dalla quota pubblica sarebbe stato scorporato un piano di azionariato per i dipendenti (quasi 25 mila, di cui oltre undicimila a tempo indeterminato). (segue) (Inn)