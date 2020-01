Serbia-Montenegro: riunione fra Vucic e patriarca Irinej incentrata su legge libertà religiose (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riporta l'emittente "Rts" il presidente della commissione del parlamento serbo per la Diaspora e per i serbi nella regione, Miodrag Linta, ha chiesto al ministero degli Esteri di Belgrado di chiamare a colloquio l'ambasciatore montenegrino in Serbia e consegnargli una nota di protesta per l'arresto avvenuto venerdì nel parlamento di Podgorica di alcuni deputati del Fronte democratico, forza d'opposizione composta per la maggioranza da serbi. Tre deputati della forza politica infatti sono stati arrestati e rilasciati il giorno dopo per aver provocato disordini in aula al momento della votazione. Il presidente della commissione parlamentare per il Kosovo, Milovan Drecun, ha dichiarato che "ciò che fa il regime di Milo Djukanovic è proseguire una politica che porta al litigio fra i cittadini del Montenegro". Il metropolita montenegrino della Chiesa ortodossa serba Amfilohije ha accusato il governo di avere varato la nuova legge sulle libertà religiose per "generare conflitto". Amfilohije ha detto al quotidiano "Dan" che "uno stato moderno ha il ruolo e l'obbligo di garantire la pace, lo stato di diritto e il diritto alla proprietà per tutti, mentre da noi succede il contrario: un esecutivo che deve garantire la pace si attiva per produrre il conflitto". (segue) (Seb)