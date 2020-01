Moldova: premier Chicu incontra ambasciatore francese Le Deunff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro moldavo, Ion Chicu, ha avuto un incontro con l'ambasciatore francese a Chisinau, Pascal Le Deunff e un gruppo di rappresentanti di imprese francesi attive nel paese dell'Europa orientale. Secondo i media moldavi, tra i temi affrontati la modifica della legge sulla tassazione dei buoni pasti elargite dalle aziende ai dipendenti entrata in vigore lo scorso agosto. Secondo i rappresentanti delle società francesi in Moldova, la tassazione dei buoni pasto ha impedito il raggiungimento degli obiettivi prefissati e creato alcuni impedimenti fiscali e amministrativi. Chicu ha assicurato agli investitori l'intenzione del governo di sostenere le imprese e creare un ambiente prevedibile e competitivo. Poiché il premier non ha la possibilità di annullare la tassazione dei buoni pasto, è stata identificata una soluzione provvisoria per aumentare il valore dei ticket. Al termine dell'incontro, le parti hanno concordato di monitorare, alle nuove condizioni, l'evoluzione degli affari durante da gennaio a febbraio, mentre a marzo verrà organizzato un incontro con i responsabili, durante il quale verranno analizzati i progressi e saranno apprezzate le prospettive di attuazione della normativa in questione. (Moc)