Cina: antitrust, governo prepara norme più severe

- La Cina imporrà regole più severe per garantire un'equa concorrenza sul mercato, secondo quanto previsto dal progetto di legge anti-monopolio presentato ieri. L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato spiega che la proposta di legge mira a prevenire comportamenti monopolistici, incoraggiare l'innovazione, migliorare l'efficienza delle operazioni economiche e salvaguardare gli interessi dei consumatori. Ad esempio, gli operatori che violano le disposizioni di legge e attuano un accordo di monopolio saranno multati dall'uno al dieci per cento delle loro vendite dell'anno precedente e il reddito illegale verrà confiscato. Coloro che non hanno effettuato vendite nell'anno precedente o non hanno attuato l'accordo di monopolio raggiunto saranno multati fino a 50 milioni di yuan (sette milioni di dollari), cento volte in più rispetto alla legge attuale. Nel 2018 sono stati aperte 116 indagini antitrust e ne sono state concluse 88, con un aumento del 30 per cento rispetto all'anno precedente.(Cip)