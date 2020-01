Ungheria: premier Orban domenica a Praga per riapertura Teatro Opera di Stato

- Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, sarà presente alla cerimonia di riapertura del Teatro dell'Opera di Stato di Praga, in programma per domenica. Lo riporta "lidovky.cz", citando un comunicato ufficiale. Altri capi di governo, ovvero il premier polacco Mateusz Morawiecki, quello slovacco Peter Pellegrini e il cancelliere tedesco Angela Merkel hanno declinato l'invito. I lavori di restauro del teatro, in piazza San Venceslao, sono cominciati nel marzo 2017 e sono costati ben 1,3 miliardi di corone (50,9 milioni di euro), una cifra considerevolmente più alta di quanto originariamente destinato all'opera. (Vap)