Terremoti: Ingv, ionosfera come possibile sentinella eventi sismici (2)

- Angelo De Santis, dirigente di ricerca dell'Ingv e primo autore dell'articolo, sottolinea che "l'importanza di questo lavoro è duplice. Da un lato, abbiamo potuto confermare statisticamente che, durante la fase preparatoria di un forte terremoto, esiste un accoppiamento tra la litosfera, dove accadono i terremoti, e la sovrastante ionosfera. Per un altro aspetto, poi, la legge empirica di Rikitake è stata confermata con i dati da satellite. Si tratta di una legge proposta negli anni '80 per i precursori al suolo, per cui il tempo di anticipo dei precursori dipende dalla magnitudo del terremoto: quanto più è lungo il tempo di anticipo del precursore, tanto più sarà forte il terremoto. Il risultato del nostro lavoro è molto importante, ma nonostante le anomalie individuate siano statisticamente legate all'occorrenza dei terremoti, esse non permettono ancora di poter effettuare previsioni degli eventi sismici, per le quali occorre passare - conclude De Santis - da un approccio statistico ad uno deterministico, cosa che richiederà ulteriori studi nel futuro". (Com)