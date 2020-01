Georgia: territori occupati, riaperto checkpoint Perevi-Kardzmani

- Il checkpoint di Perevi-Kardzmani, in Georgia, è stato riaperto nella mattinata di oggi: i cittadini sono nuovamente in grado di lasciare i territori occupati dell’Abkhazia e dell’Ossezia del Sud (Tskhinvali) per tornare nelle aree sotto il controllo delle autorità di Tbilisi. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Interpressnews”. Il checkpoint era stato temporaneamente chiuso lo scorso 30 dicembre, e i regimi de facto che controllano i territori occupati hanno spiegato che il provvedimento è stato preso per ragioni di sicurezza. (Res)