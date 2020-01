Serbia: Vucic, entro 36 ore decisione definitiva su mia visita in Montenegro

- Entro "24 o 36 ore" il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, prenderà una decisione definitiva sull'eventualità di effettuare una visita in Montenegro in occasione del Natale ortodosso: lo ha reso noto lo stesso Vucic in un intervento per l'emittente "Tv Pink". Nella giornata di ieri era stata diffusa la notizia secondo cui Vucic si sarebbe recato nel Montenegro settentrionale per trascorrere la vigilia del Natale ortodosso, il 6 gennaio, nel Montenegro settentrionale insieme alla comunità serba del luogo, e che l'iniziativa aveva avuto "la benedizione del patriarca Irinej", capo della Chiesa serba ortodossa. "E' mio desiderio e mia intenzione essere con la i popolazione nei momenti difficili", ha osservato il capo dello Stato precisando che non si tratterebbe di una visita ufficiale. (segue) (Seb)