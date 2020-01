Serbia: Vucic, entro 36 ore decisione definitiva su mia visita in Montenegro (6)

- La legge, secondo Amfilohije, "è pericolosa e scritta in malafede e non merita di essere discussa dal parlamento montenegrino fino a quando non avrà ottenuto il benestare da tutte le chiese e comunità religiose tradizionali in Montenegro, in base al parere della Commissione di Venezia e agli standard internazionali". Nei giorni scorsi il premier montenegrino, Dusko Markovic, ha condannato il tentativo di bruciare la bandiera del suo paese davanti all'ambasciata a Belgrado. Secondo l'emittente "Rtcg" Markovic ha definito "inspiegabile" la mancata condanna del gesto da parte delle autorità della Serbia. I disordini sono avvenuti nel corso di una protesta di alcuni manifestanti contrari all'approvazione da parte di Podgorica della nuova legge sulle libertà religiose. (Seb)