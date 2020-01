Usa-Tagikistan: vicesegretario di Stato Wells, annunciata visita a Dushanbe il 6-7 gennaio

- Il vicesegretario di Stato Usa per l’Asia Centrale e meridionale, Alice Wells, si recherà in visita ufficiale in Tagikistan il prossimo 6-7 gennaio. Lo si apprende da un comunicato diffuso dal dipartimento di Stato statunitense. Stando alle informazioni diffuse, il vicesegretario incontrerà una serie di alti funzionari governativi per discutere il futuro della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e in ambito economico, energetico e culturale. (Was)