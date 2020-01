Cremona: 4 intossicati da monossido, 2 sono gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 22.45 di ieri sera, quattro persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a Pieve D'Olmi, in via primo maggio. A comunicarlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Da subito è apparsa molto grave la situazione di una donna di 47 anni in arresto cardiocircolatorio che è stata trattata con manovre di rianimazione avanzata e trasportata in codice rosso a Cremona. Critica anche la situazione di un ragazzo di 18 anni, inizialmente in periarresto cardiocircolatorio, in seguito intubato e trattato ha avuto una ripresa dei parametri vitali ed è stato trasportato in elisoccorso a Brescia per la camera iperbarica. Due uomini di 49 anni sono stati trasportati in codice giallo, con evidenti sintomi da intossicazione, rispettivamente a Brescia e a Cremona. (com)