Libia: Aisha Gheddafi invita libici a rispondere "all'invasione turca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia del defunto leader libico Muammar Gheddafi, Aisha al Gheddafi, ha chiesto di affrontare quella che ha definito la "profanazione” turca del territorio libico dopo che il parlamento di Ankara ha accettato di inviare i suoi soldati in soccorso al Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Aisha al Gheddafi ha aggiunto in una nota diffusa dall’emittente "Jamahiriya": “Quando le scarpe turche profanano il nostro suolo, che è stato innaffiato dal sangue dei nostri martiri, se non c'è nessuno tra voi che respinge questa aggressione, lasciate la scena agli uomini liberi della Libia e io sarò in prima linea". (Bel)