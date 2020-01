Libia: Consiglio di Stato accusa Lega araba aver perso la sua neutralità

- L'Alto Consiglio di Stato libico ha denunciato la dichiarazione rilasciata dal segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul-Gheith, in merito all'approvazione da parte del parlamento della Turchia della mozione che prevede l’invio di forze militari a sostegno del Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli. L'organo consultivo che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk ha definito "errata" la dichiarazione relativa al rifiuto di interferenze straniere nello scenario libico, in quanto limitava le ingerenze a paesi non arabi. Il Consiglio ha accusato la Lega araba di deviare dai compiti che gli sono stati affidati, tentando di dirigere la posizione dei paesi dell’organizzazione secondo le indicazioni dell'Egitto. Il Consiglio di Stato ha affermato che il segretariato generale della Lega araba "è affiliato al ministero degli Affari esteri egiziano, ha il suo quartier generale in Egitto e sostiene il generale Khalifa Haftar”.(Lit)