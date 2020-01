Milano: Fiano (Pd) su via Gola, solidarietà ai vigili del fuoco aggrediti

- Il deputato Emanuele Fiano della presidenza del Gruppo Pd alla Camera esprime in una nota solidarietà ai Vigili del Fuoco di Milano, aggrediti la notte di capodanno in Via Gola da violenti che avevano prima appiccato il fuoco a un cumulo di rifiuti: "Siamo certi che gli inquirenti individueranno quanto prima i responsabili, chiunque essi siano, e li assicureranno alla giustizia - ha detto Fiano - Nessuna tolleranza per la violenza è concessa”.(com)