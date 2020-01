Egitto-Usa: colloquio tra Shoukry e consigliere per la sicurezza nazionale O'Brien

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Robert C. O'Brien, per discutere “delle relazioni bilaterali, nonché degli sviluppi regionali di reciproca preoccupazione, in particolare relativamente alla situazione in Libia”. Secondo un comunicato stampa del ministero degli Esteri egiziano, i due hanno parlato della “cooperazione strategica tra Egitto e Stati Uniti” e Shoukry ha illustrato al suo interlocutore la posizione egiziana in merito ai rapidi sviluppi dello scenario libico. In particolare, il capo della diplomazia del Cairo ha condannato l'approvazione da parte del Parlamento turco di una mozione per inviare truppe turche in Libia. “Questo passo costituisce una pericolosa escalation che minaccia la pace e la sicurezza e complica ulteriormente la situazione in Libia”, si legge nel comunicato stampa. Shoukry e O'Brien hanno poi ribadito l'importanza di continuare una “stretta consultazione e coordinamento tra l'Egitto e gli Stati Uniti durante il prossimo periodo su tutte le questioni di interesse comune, tra cui la lotta al terrorismo”, conclude la nota. (Cae)