Usa: leader democratici criticano Casa Bianca per uccisione generale iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza Usa del Partito democratico Joe Biden e la presidente della Camera dei rappresentanti federale Nancy Pelosi, esponente del medesimo partito, hanno duramente contestato il presidente Donald Trump e la sua amministrazione, dopo l’uccisione mirata da parte delle Forze Usa del generale iraniano Qassem Soleimani, tramite un raid aereo a Baghdad. Secondo Biden, Trump ha “gettato un candelotto di dinamite in una polveriera”, spingendo gli Usa “sull’orlo di un conflitto armato su larga scala in Medio Oriente”. Dura anche la reazione di un altro candidato presidenziale democratico, il senatore socialista Bernie Sanders, secondo cui “la pericolosa escalation di Trump ci porta più vicini a un altro disastroso conflitto nel Medio Oriente, che potrebbe costare un numero incalcolabile di vite e migliaia di miliardi di dollari”. Alcuni esponenti del Partito democratico, come la senatrice Elizabeth Warren, hanno criticato la decisione della Casa Bianca, pur definendo Soleimani “un assassino, responsabile della morte di migliaia di persone, inclusi centinaia di cittadini americani”. Il Pentagono ha annunciato oggi di aver ucciso il comandante della Forza Quds iraniana su indicazione di Trump, per fermare “piani di attacco contro diplomatici e militari americani in servizio attivo in Iraq e altrove nella regione”. (segue) (Was)