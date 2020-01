Energia: Russia, superata quota produzione stabilita da accordo Opec+

- La Federazione Russa ha superato la quota di produzione prevista dall’accordo Opec+ in una misura pari al 2,6 per cento il mese scorso, operando un calo di 234 mila barili al giorno rispetto al 2018. Lo si apprende dai dati sulla produzione petrolifera russa diffusi questa mattina dal ministero dell’Energia, stando ai quali la quota era stata fissata a 228 mila barili. “Nel quadro dell’accordo Opec+, la produzione di petrolio in Russia, senza considerare i condensati, si è attestata a 234 mila barili al giorno nel mese di dicembre”, si legge nella nota del dicastero, ripresa dall’agenzia di stampa “Tass”.(Rum)