Cina: sistema satellitare Beidou offre servizi a nuovi settori

- Il sistema di navigazione satellitare cinese Beidou ha iniziato a offrire i suoi servizi a una vasta gamma di settori, nonché a un numero crescente di paesi, mentre il sistema nazionale accelera la sua applicazione e commercializzazione. Lo riferisce la stampa cinese. "Beidou ha avuto grandi applicazioni in una serie di settori tra cui trasporti, energia elettrica, pesca, miniere e agricoltura", ha dichiarato Wang Yanyan, vicesegretario generale del Sistema satellitare di navigazione globale e dei servizi di localizzazione della Cina. I dati ufficiali mostrano che l'output diretto delle industrie satellitari nazionali ha superato i 300 miliardi di yuan (43 miliardi di dollari) entro la fine del 2019, con Beidou che ha contribuito dal 70 all'80 per cento del totale. "Oltre alla funzione di navigazione ben nota al pubblico, anche le applicazioni di Beidou in settori come il rilevamento delle perdite nei tubi hanno compiuto notevoli progressi", ha affermato Wang. (segue) (Cip)