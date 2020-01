Cina: sistema satellitare Beidou offre servizi a nuovi settori (2)

- Il funzionario ha sottolineato che la tecnologia di Beidou nel rilevamento della rete di condotte è già stata applicata in almeno 600 città e contee in tutta la Cina. Beidou ha recentemente collaborato con il colosso industriale svizzero Abb nel lancio del primo sistema al mondo di rilevamento delle perdite di gas con una precisione pari a singole parti per miliardo, superando l'accuratezza tradizionale delle parti per milione attualmente in uso in tutto il mondo. "Beidou non solo può localizzare accuratamente i punti di fuga di gas, ma è anche in grado di analizzare i dati, ad esempio, per offrire soluzioni", ha affermato Wang. Zhang Yijin, capo della divisione di analisi di Abb per la Cina, ha affermato che tale applicazione rappresenta oggi l'avanguardia del rilevamento globale di perdite di gas ad alta precisione, che ha superato quello del sistema Gps e di Google. (segue) (Cip)