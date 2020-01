Cina: sistema satellitare Beidou offre servizi a nuovi settori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un'applicazione di grande importanza commerciale, dato che la rete del gas nella sola Cina è cresciuta da 400 mila a 800 mila chilometri negli ultimi cinque anni", ha spiegato Zhang, anticipando che tale tecnologia è pronta per entrare presto nei mercati esteri con il sistema Beidou che sarà completato entro il 2020. Attualmente il sistema Beidou conta 46 satelliti operativi, e la Cina prevede di inviare altri due satelliti in orbita geostazionaria nella prima metà del 2020 per completare lo spiegamento di tutte le risorse spaziali del sistema. La Cina ha iniziato a costruire il suo sistema di navigazione Beidou, dal nome cinese per la costellazione di Big Dipper, negli anni Novanta, e ha iniziato a servire la regione Asia-Pacifico dal 2012. Attualmente Beidou è una delle quattro più grandi reti di navigazione spaziale che operano a livello globale , insieme al sistema Gps statunitense, al Glonass russo e a Galileo dell'Unione europea. (segue) (Cip)